Detienen a 2 por Ataque a Elementos de Protección Federal en Tamaulipas

Dos personas fueron detenidas luego del ataque a elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en Tamaulipas, informó el Gabinete de Seguridad hoy, 18 de mayo de 2026.

En un mensaje en redes sociales, indicó que además se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

“Continuamos trabajando de manera coordinada para detener a todos los involucrados”, añadió.

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¿Qué pasó en Tamaulipas?

Ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que integrantes del SPF fueron agredidos por sujetos armados en Tamaulipas.

En un comunicado, detalló que los elementos que iban concluyendo con su servicio se vieron involucrados en un accidente de tránsito: una camioneta los impactó y emprendió la huida.

Por esa razón, se inició una persecución y los tripulantes de la camioneta comenzaron a agredir a los agentes con disparos de arma de fuego.

Además, añadió la SSPC, arribó otra unidad con personas armadas que también accionaron armas de fuego contra los oficiales, por lo que los uniformados repelieron la agresión.

Muere un oficial

Por estos hechos, uno de los oficiales presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada, mientras que otro integrante del SPF murió.

De los hechos se dio vista a las autoridades ministeriales para las diligencias e investigaciones pertinentes.

Tras externar sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del integrante del Servicio de Protección Federal que perdió la vida, la SSPC añadió que de manera inmediata se reforzaron las acciones coordinadas para ubicar a los responsables.

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Con información de N+.

spb