Detienen al "Moncho" y 5 Más Ligados a Robo de Autotransporte en la México-Querétaro

Seis personas fueron detenidas por su implicación en el robo al autotransporte en la México-Querétaro, entre ellos Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de "Los Lavadora", informó Omar García Harfuch

Al menos seis personas fueron detenidas por su presunta implicación en el robo a autotransporte en la autopista México-Querétaro, entre ellos Ramón "N", alias "Moncho", operador de la célula delictiva "Los Lavadora", informó el Secretario de Seguridad federal (SSyPC), Omar García Harfuch.

Esta célula también está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio, añadió el titular de la SSyPC.

Durante los operativos se aseguró un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga.

En las acciones participaron agentes de la Defensa, la Secretaría de Marina, y la Fiscalía General de la República, con apoyo del gobierno de Querétaro.

El sujeto identificado como "Moncho" era encargado de coordinar el robo a autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la carretera México-Querétaro, apuntó el secretario.

