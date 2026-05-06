Enrique Inzunza No Irá al Senado: Legislador Señalado en EUA Revela Motivo de Ausencia

El senador Enrique Inzunza Cázarez informó que no acudirá a la sesión de la Comisión Permanente de hoy, 6 de mayo de 2026, y reveló en dónde se encuentra, luego de los señalamientos que hizo en su contra una fiscalía de Estados Unidos de América (EUA).

El legislador dio a conocer en redes sociales que permanecerá en Sinaloa y acusó a la oposición de buscar convertir la sesión en un “espectáculo”.

“Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”, indicó.

A través de una publicación en su cuenta de X, el legislador dijo que decidió no acudir para no dar oportunidad a que “personeros de la derecha conservadora” conviertan la sesión en un “espectáculo”.

En contexto

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 personas mexicanas de diversos cargos, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Entre ellos se encuentra el senador mexicano por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, y el gobernador con licencia, Rubén Rocha.

Los cargos en su contra son: Conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Noticia relacionada: Enrique Inzunza Cázarez: ¿Quién Es y de Qué lo Señalan las Autoridades de Estados Unidos?

Sheinbaum tendrá reunión con gobernadora interina

Sobre el caso de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunirá con Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió como gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia de Rocha Moya.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, la mandataria nacional indicó que aún no se han puesto de acuerdo de cuándo será la reunión, pero indicó que se debe seguir apoyando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina.

Sobre Inzunza, comentó que depende de él si solicita licencia o no, lo mismo que el alcalde de Culiacán.

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Con información de N+.

spb