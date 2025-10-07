FGR Confirma que Hernán ’N’ Promovió Amparo, “Pero No le Va a Servir de Nada”

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 7 de octubre de 2025, el fiscal Alejandro Gertz Manero fue cuestionado sobre el caso de Hernán "N", acusado de estar ligado al grupo criminal La Barredora.

Precisó que Bermúdez Requena promovió un amparo para no ser detenido por delitos federales, sin embargo, el fiscal hizo énfasis en que no le funcionará.

Sí promovió un amparo, pero no le va a servir de nada.

Video: Harfuch Señala Que en 2024 Fiscalía de Tabasco Abrió Una Carpeta contra Hernán Bermúdez Requena

El fiscal explicó que la investigación contra Bermúdez Requena inició a raíz de una denuncia por extorsión a gasolineros en Tabasco. Precisó que en ese momento, las autoridades establecieron responsabilidades penales que derivaron de una orden de aprehensión emitida en 2024.

Hernán "N" se negó a declarar

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López, tramitó un amparo en septiembre de 2025 para para la orden de aprehensión de delitos federales. Enfrenta acusaciones por delitos como tráfico de droga y por ser presunto líder de La Barredora. Fue expulsado de Paraguay, posteriormente, fue ingresado al Altiplano en el Estado de México (Edomex).

Este martes, el Fiscal General de la República también compartió que Bermúdez Requena se negó a declarar: "Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia, donde va a tener que su propia defensa. Si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron".

