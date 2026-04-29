Dan Prisión Preventiva al "Jardinero", Líder Regional del CJNG.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Audías Flores Silva, "El Jardinero", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien se perfilaba para suceder al fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", como dirigente principal del grupo criminal.

Una jueza de control ordenó la medida cautelar para el michoacano, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para su captura.

La impartidora de justicia Alejandra Ramírez, con sede en el penal federal del Altiplano, Estado de México, señaló que la detención del imputado fue legal.

Al capo le fueron imputados los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

"Una vez que la autoridad judicial calificó de legal su detención, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en audiencia que se desarrolló por videoconferencia, formuló la imputación respectiva", se indicó en un comunicado.

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La audiencia se llevó a cabo de forma remota y privada, pues el detenido se encuentra en instalaciones de la FEMDO, en colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

¿Qué sigue para "El Jardinero"?

La defensa del "Jardinero" se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que pasarán al menos 72 horas hábiles antes de que se decida vincularlo o no a proceso.

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Será el próximo lunes 4 de mayo a las 15:00 horas cuando se realice la audiencia de continuación, en la que se determinará su situación jurídica.

Flores Silva fue detenido el pasado lunes en Nayarit en un operativo quirúrgico llevado a cabo por Fuerzas Especiales de la Secretería de Marina, luego de 19 meses de investigaciones de inteligencia y labores de campo, además de información proporcionada por Estados Unidos.

Tras su arresto, el presunto narcotraficante fue trasladado vía aérea a la capital del país.

Se espera que “El Jardinero” sea llevado en las próximas horas al penal de máxima seguridad del Altiplano.

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El imputado cuenta con una orden de extradición por delitos contra la salud en la modalidad de asociación delictuosa, así como por portación de arma de fuego, solicitada por acusaciones en la Corte del Distrito de Columbia. También tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

La FGR recordó que el sujeto será considerado inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Con información de Arturo Sierrra

ASJ