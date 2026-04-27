Golpe al Narco en Chiapas: Decomisan casi Una Tonelada de Cocaína y Detienen a 6 Extranjeros

Miembros de las Fuerzas de Seguridad de México aseguraron cerca de una tonelada de cocaína y detuvieron a seis extranjeros a bordo de una embarcación, frente a las costas de Chiapas.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el decomiso fue realizado aproximadamente a 120 kilómetros al noroeste de Puerto Chiapas.

En ese punto, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) interceptaron una embarcación menor en la que viajaban seis extranjeros y transportaban la presunta droga.

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Así ocurrió el aseguramiento

Según el texto oficial, dado a conocer este 27 de abril de 2026, el personal de seguridad realizó un seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima.

Gracias a ello se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda, que realizaba movimientos no propios de la navegación civil.

Debido a lo anterior, se ordenó el inmediato despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptación en altamar.

Durante la inspección al interior de la embarcación, se localizaron 18 bultos con un peso estimado de 904 kilos de cocaína, además se detuvo a los seis tripulantes de nacionalidad extranjera.

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Detenidos durante operativo en Chiapas. Foto: X @GabSeguridadMX

Afectación millonaria al narcotráfico

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos y evita que miles de dosis de esa droga lleguen a las calles.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”, añadió.

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Con información de N+

spb