¿Quién es Juan Carlos Valencia, Hijastro de 'El Mencho' que Lideraría el CJNG, según el WSJ?

Tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero, según el diario The Wall Street Journal, los reflectores de las agencias de inteligencia estadounidenses ahora se han centrado en su presunto sucesor, quien sería Juan Carlos Valencia González.

El ascenso del hijastro de Oseguera no solo marcaría un relevo generacional en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la organización criminal más poderosa del país, sino que plantea un desafío jurídico para los gobiernos de México y Estados Unidos, reporta el diario estadounidense.

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Un líder criminal con ciudadanía estadounidense

A sus 41 años, Valencia González habría comenzado a asumir el liderazgo de la organización criminal con presencia en gran parte del territorio nacional.

Su perfil destaca por un factor clave: nació en California, lo que le otorga la ciudadanía estadounidense.

Su ascenso representa, además, la consolidación de la familia Valencia, originaria del occidente de México, al frente de un grupo conocido por su letalidad.

El "blindaje" constitucional

Según el artículo del WSJ, la nacionalidad de Valencia González complica las operaciones de inteligencia de Washington. Bajo las leyes actuales, el gobierno de Estados Unidos enfrentaría obstáculos legales para vigilar a sus propios ciudadanos en el extranjero:

Autorizaciones especiales: Para recabar datos personales o dirigir acciones directas, las agencias estadounidenses normalmente requerirían la autorización del fiscal general.

Corte secreta Es necesario convencer a un tribunal de vigilancia de inteligencia extranjera de que el sujeto actúa como un “agente de una potencia extranjera” o un grupo terrorista.

Limitaciones en México: Los agentes de la ley estadounidenses tienen prohibido por el gobierno de México realizar operaciones directas en territorio nacional.

Este escenario, según funcionarios consultados por el diario estadounidense, podría también complicar la asociación táctica entre México y Washington, ya que dicha colaboración depende en gran medida del intercambio de información proporcionada por el Ejército y las agencias de inteligencia estadounidenses.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Según información del Departamento de Estado estadounidense, incluso antes de la muerte de "El Mencho", Valencia González ya era identificado como uno de los presuntos líderes del CJNG, considerado la organización de narcotráfico más violenta que opera actualmente en México.

Entre sus alias figuran "El Pelón", "El R-3", "El JP", "El Tricky Tres" y "03". La madre de Juan Carlos Valencia González, Rosalinda González Valencia, estaba casada con Oseguera Cervantes.

Una investigación de la DEA sobre Valencia González reveló que era responsable de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de narcóticos, así como de la organización de numerosos delitos violentos.

Mide 1.75 metros y tiene cabello color castaño y ojos marrones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

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