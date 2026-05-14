Marina Decomisa Paquetes de Cocaína que Estaban Flotando en el Mar, Frente a Huatulco

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron paquetes con una sustancia similar a la cocaína, los cuales fueron encontrados flotando en el mar al suroeste del estado de Oaxaca.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a 248 millas náuticas de Huatulco y fue realizado durante recorridos de vigilancia marítima de la Semar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Decomiso de droga en el mar

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que durante las labores de vigilancia naval en el Pacífico mexicano, se detectaron y recuperaron 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto que contenían en su interior una sustancia con características similares a la cocaína, los cuales se encontraban flotando en el mar.

Los objetos asegurados fueron trasladados al puerto de Huatulco, para posteriormente ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su peso ministerial, añadió.

“Dichas operaciones forman parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para inhibir el trasiego de drogas por rutas marítimas provenientes de Sudamérica hacia costas mexicanas y Centroamérica”.

Como parte de las acciones para combatir el trasiego de droga por rutas marítimas, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca.



Este evento se suma a las… pic.twitter.com/r3gcJm7vYe — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

Aseguramiento en la actual administración

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este aseguramiento se suma a las 65.5 toneladas de carga ilícita aseguradas en la mar durante la presente administración.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de combatir a la delincuencia organizada transnacional y mantener el Estado de derecho en mares y costas nacionales”, afirmó.

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Con información de N+.

spb