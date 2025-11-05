Murió Tarcisio Navarrete Montes de Oca a los 71 Años, Político y Excónsul de México

Este miércoles, 5 de noviembre de 2025, se dio a conocer la muerte del político panista, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, a los 71 años; se desconocen las causas del fallecimiento.

A través de redes sociales, el Partido Acción Nacional (PAN), del que Navarrete Montes de Oca fue militante, lamentó la muerte del político y diplomático.

Su compromiso con el servicio y con las familias mexicanas deja una huella imborrable.Nuestras condolencias y solidaridad con sus seres queridos. Descanse en paz.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, lamentó la muerte de Tarcisio Navarrete Montes de Oca a quien califico de “un hombre íntegro, panista de convicción, de profunda fe y vocación de servicio".

Acompaño con sincero cariño a su familia y a quienes hoy sienten su partida. Que su legado sea luz y fortaleza en este momento tan difícil.

¿Quién fue Tarcisio Navarrete Montes de Oca?

Tarcisio Navarrete Montes de Oca nació el 29 de julio de 1954, estudió la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México; desde 1973 fue miembro activo de Acción Nacional.

Así fue su tratectoria política y diplomática:

De 1979 a 1982, fue presidente Nacional Juvenil del PAN.

De 1980 a 1982, ocupó el cargo de subsecretario y secretario de Relaciones Internacionales del CEN del PAN.

De 1994 a 1997, fue diputado federal por el PAN en la LVI legislatura del Congreso de la Unión.

De 1995 a 2000, consejero Nacional del PAN.

En 2007, fue nombrado embajador de México en Honduras, bajo el gobierno de Felipe Calderón.

En 2020, se convirtió en cónsul de México en en Caléxico, California.

