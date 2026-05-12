ONGs Alertan por Infiltrados que Podrían Buscar Turismo Sexual en México durante Mundial 2026

Este verano se espera la llegada de miles de turistas con motivo del Mundial 2026, por ello, organizaciones civiles advierten que las autoridades deben estar alerta: entre los aficionados podrían infiltrarse quienes buscan turismo sexual ilegal, una problemática que ha afectado a otros países sede.

“Contactaban a esta gente por un grupo de Telegram que empezaba [...] a subir fotos de las niñas y empezaba a promocionarlas [...] y de ahí empezaba a decir, esta niña vale tanto”, indicó Cristi, víctima de trata en Cancún, Quintana Roo.

Hace dos años, Cristi de 16 fue reclutada en Cancún, Quintana Roo, bajo una modalidad que hoy es el estándar de los tratantes, según la fundación Freedom: falsas promesas de empleo en redes sociales.

“Te empiezan a stalkear y empiezan a ver: esta chica necesita trabajo y es menor de edad. Entonces te mandan mensaje”, añadió Cristi.

Cristi comparte que, aceptó el trabajo porque no le exigían el consentimiento de sus padres y necesitaba el dinero. Le dijeron que sería edecán, pero no fue así. “Ya me empezó a contar cómo de que si tenía que tener relaciones con ellos”

Desde el primer día, el control pasó a manos de un hombre que la vigilaba en todo momento. Su testimonio revela un engranaje de complicidades que permite que niñas y adolescentes sean trasladadas a plena vista en zonas turísticas.

“Cuando iba en el coche [...] me tenía que hacer la dormida [...] y las señoras o los señores de recepción nada más como que me volteaban a ver y me decían: así pasa, nunca me pidieron identificación [...] y ni siquiera me preguntaba ni mi edad”, indicó Cristi, víctima de trata en Cancún, Quintana Roo.

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Tratantes y su red de complicidades

La fundación Freedom, dedicada desde 2022 a combatir la trata sexual, explica que el caso de Cristi refleja el comportamiento habitual de los tratantes y su red de complicidades: desde taxistas y porteros, hasta hoteleros.

“Porque también hay hoteles, así como hay algunos que no tienen conocimiento de la explotación y el abuso, hay otros que sí, otros que incluso viven de eso, que lo propician, que lo fomentan”, indicó Emilio Maus, director de Fundación Freedom.

La fundación Redim señala que, ahora hay que estar atentos, pues los eventos deportivos como el Mundial, son aprovechados por aficionados y turistas para desplazarse desde las sedes hacia destinos como Quintana Roo en busca de turismo sexual, afirmación respaldada por Freedom.

“La gente va a aprovechar para venir a México y visitar otros lugares turísticos, como puede ser Quintana Roo, en particular la Riviera Maya, Cancún, Cozumel, del otro lado está Puerto Vallarta, está Acapulco también y las fronteras”, destacó Ana Paola Ruiz, directora de Promoción de Fundación Freedom.

Organizaciones internacionales como Unicef y Redim advierten que la trata podría ya ser un patrón que se repite cada mundial: en Brasil 2014, las denuncias por explotación infantil subieron un 16 por ciento, mientras que en Rusia 2018, el fan ID facilitó el tráfico de miles de mujeres, según el reporte sobre trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ante este riesgo, Despierta, un noticiero de N+ buscó a la FIFA y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (ssc)para conocer sus protocolos de prevención, pero hasta el momento, ninguno dio una respuesta concreta.

“Habitualmente pensamos que es el extranjero, canadiense, estadounidense, europeo, etcétera, que viene a México y que abusa de nuestros niños, lo cual sí sucede, pero también hay demanda local. Es decir, de turistas nacionales que se desplazan a sitios turísticos”, refirió Emilio Maus, director de Fundación Freedom.

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Con información de N+

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