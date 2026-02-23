¿Bancos Están Abiertos Hoy? Así Operan Sucursales ante Violencia por Muerte de ‘El Mencho’

Este lunes, 23 de febrero de 2026, te decimos cómo operan los bancos, luego de la violencia en varios estados del país derivada del operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe recordar que ayer, el Gabinete de Seguridad informó que 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos. Además, dos sucursales del Bienestar fueron incendiadas en el Estado de México, y una más en la colonia Xonacatepec de la ciudad de Puebla; también hubo bloqueos carreteros en varios estados.

Así la operación de los bancos hoy

Así operan los bancos hoy, luego de los hechos violentos registrados en varios estados del país por la captura de 'El Mencho', en Tapalapa, Jalisco.

Banorte:

Hay ajustes temporales en la operación de algunas sucursales. Las sucursales en Jalisco y Michoacán permanecerán cerradas hoy. Mientras que en Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit el servicio inició a las 11:00 horas.

Santander:

Las sucursales en Jalisco y algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, no abrieron hoy.

Banamex:

Las sucursales en Jalisco permanecerán cerradas este lunes.

Scotiabank:

Las sucursales de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit permanecerán cerradas hoy .Mientras que en Guanajuato el servicio inició las 11:00 horas.

