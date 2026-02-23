¿Bancos Están Abiertos Hoy? Así Operan Sucursales ante Violencia por Muerte de ‘El Mencho’
N+
Conoce aquí como operan los bancos hoy, 23 de febrero de 2026, luego de la violencia por la muerte de ‘El Mencho’
Sucursales bancarias cerraron este 23 de febrero tras la jornada violenta por la muerte de 'El Mencho''. En seis estados más alguna sucursales abrieron desde las 11:00 horas y
COMPARTE:
Este lunes, 23 de febrero de 2026, te decimos cómo operan los bancos, luego de la violencia en varios estados del país derivada del operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Sigue en vivo las últimas noticias sobre la caída de El Mencho en el LIVEBLOG de N+.
Cabe recordar que ayer, el Gabinete de Seguridad informó que 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos. Además, dos sucursales del Bienestar fueron incendiadas en el Estado de México, y una más en la colonia Xonacatepec de la ciudad de Puebla; también hubo bloqueos carreteros en varios estados.
Se informa que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026
Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y…
Noticia relacionada: García Harfuch Confirma Muerte de ‘El Mencho’ y Cifra de Elementos Fallecidos en Operativo.
Así la operación de los bancos hoy
Así operan los bancos hoy, luego de los hechos violentos registrados en varios estados del país por la captura de 'El Mencho', en Tapalapa, Jalisco.
Banorte:
- Hay ajustes temporales en la operación de algunas sucursales. Las sucursales en Jalisco y Michoacán permanecerán cerradas hoy. Mientras que en Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit el servicio inició a las 11:00 horas.
Santander:
- Las sucursales en Jalisco y algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, no abrieron hoy.
Banamex:
- Las sucursales en Jalisco permanecerán cerradas este lunes.
Scotiabank:
- Las sucursales de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit permanecerán cerradas hoy .Mientras que en Guanajuato el servicio inició las 11:00 horas.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias rcomendadas:
- ¿Hay Clases 23 de Febrero 2026? Confirman Escuelas y Facultades sin Actividad por Inseguridad
- ¿Qué Debo Saber ante el Brote de Sarampión en México en 2026? Edades, Vacuna y Datos Clave.
- Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la Actividad.
Con información de N+
Rar