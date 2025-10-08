Sheinbaum Pide Investigar qué Pasó en Tamaulipas, por Disparos de Militares a Civiles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este miércoles 8 de octubre de 2025 sobre la balacera en la carretera Tampico-Mante, Tamaulipas, donde cinco personas murieron y tres resultaron lesionadas por disparos de militares a civiles.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional dijo que es un caso lamentable en el que tiene que haber una investigación para saber qué pasó.

En contexto

El martes 7 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó 5 muertos y 3 heridos por los hechos en Tamaulipas.

por los hechos en Tamaulipas. Dijo que una camioneta trató de embestir un vehículo militar , por lo que los soldados accionaron sus armas al “percibir una amenaza a su integridad física”.

, por lo que los soldados accionaron sus armas al “percibir una amenaza a su integridad física”. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Carlos Canseco de Tampico.

El personal militar implicado fue relevado de sus tareas y se encuentra en calidad de presentados en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se va a revisar completamente la actuación”

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum Pardo indicó que se va a revisar completamente la actuación de los elementos y dijo que la Defensa tomó cartas en el asunto ante el hecho.

Un caso muy lamentable, la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto, están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso, así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar, pero también evidentemente pues el juicio civil. Sí se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias.

Reiteró que hay que ver primero qué pasó, para poder tener todos los elementos del suceso.

“Uso del arma de fuego debe ser racional”

La presidenta de México enfatizó a demás que el uso de las armas de fuego debe ser racional, e incluso recordó que existe una ley que establece las condiciones para su empleo.

Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad, si tiene una orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia, pues actúa para detener a los responsables, y el uso del arma de fuego debe ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones.

De igual manera, aseguró que su administración no aplica una guerra contra el narcotráfico, sino que se actúa frente a delitos en flagrancia y en caso de agresión se responde.



“No somos la guerra contra el narco de Calderón (Felipe, ex presidente)… en donde se permitía la excepción de llegar a disparar a presuntos delincuentes, pero la orden era disparar; aquí no, es frente a un delito en flagrancia o alguna orden de aprehensión o de cateo se actúa y si hay agresión entonces se responde”, sostuvo.

Con información de N+.

