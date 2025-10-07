Sedena Confirma 5 Muertos y 3 Lesionados Durante Balacera en Carretera Tampico-Mante, Tamaulipas

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en el ataque armado registrado en la carretera Tampico - Mante, a la altura de Estación Manuel, perdieron la vida 5 personas y otras 3 resultaron lesionadas.

A través de un comunicado, la Sedena dio a conocer la tarde del martes 7 de octubre de 2025:

Personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de estos, por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas

Trasladan a Hospital de Tampico a Lesionados por Balacera

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Carlos Canseco de Tampico, fuentes internas del nosocomio, informaron a este medio que llegó un hombre sin signos vitales de 21 años de edad; mientras que una mujer de 34 años de edad y otro joven de 21 años de edad se encuentran estables, fuera de peligro.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Carlos Canseco de Tampico. Foto: N+

El hospital cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad en donde participa la Guardia Estatal y la Secretaría de Defensa Nacional, al interior y exterior de las instalaciones. Dieron aviso de los hechos a la Fiscalía General de la República, ya está abierta una carpeta de investigación para que se determinen responsabilidades.

Cabe destacar que, el personal militar implicado fue relevado de sus tareas y se encuentra actualmente en calidad de presentado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en el municipio de Tampico.

