Sedena Confirma 5 Muertos y 3 Lesionados Durante Balacera en Carretera Tampico-Mante, Tamaulipas
N+ Tamaulipas
Cinco personas fallecidas y tres heridas dejó la balacera registrada la noche del lunes en la carretera Tampico - Mante.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en el ataque armado registrado en la carretera Tampico - Mante, a la altura de Estación Manuel, perdieron la vida 5 personas y otras 3 resultaron lesionadas.
A través de un comunicado, la Sedena dio a conocer la tarde del martes 7 de octubre de 2025:
Personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de estos, por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas
Trasladan a Hospital de Tampico a Lesionados por Balacera
Los lesionados fueron trasladados al Hospital Carlos Canseco de Tampico, fuentes internas del nosocomio, informaron a este medio que llegó un hombre sin signos vitales de 21 años de edad; mientras que una mujer de 34 años de edad y otro joven de 21 años de edad se encuentran estables, fuera de peligro.
El hospital cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad en donde participa la Guardia Estatal y la Secretaría de Defensa Nacional, al interior y exterior de las instalaciones. Dieron aviso de los hechos a la Fiscalía General de la República, ya está abierta una carpeta de investigación para que se determinen responsabilidades.
Cabe destacar que, el personal militar implicado fue relevado de sus tareas y se encuentra actualmente en calidad de presentado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en el municipio de Tampico.
