¿Quién es 'Lexus', Jefe de Facción 'Ciclones' del Cártel del Golfo Detenido en Tamaulipas?

Este viernes, 27 de febrero de 2026, se dio a conocer la captura de Antonio Guadalupe ’N’, alias 'Lexus', y de 8 personas más, durante un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamaulipas.

Mediante redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch detalló que a los 9 detenidos, integrantes de una fracción del 'Cártel del Golfo', se les aseguraron:

Armas de alto poder, incluidos fusiles Barret calibre 50, lanzacohetes y granadas

Cartuchos.

Equipo táctico.

Vehículos.

¿Quién es Antonio Guadalupe 'N', alias 'Lexus'?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Antonio Guadalupe 'N', es identificado como jefe de la operativa 'Ranger', facción 'Ciclones' del 'Cártel del Golfo', grupo generador de violencia en la región (Tamaulipas), señalado por los delitos de:

Extorsión.

Secuestro.

Tráfico de armas, personas y drogas, con operaciones en México y Estados Unidos.

El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe “N”, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo

Se informó que en seguimiento a líneas de investigación relacionadas con un grupo delictivo, se identificó a 'Lexus', como líder de una facción responsable de diversas actividades ilícitas en el municipio de Matamoros, además se ubicó el Ejido Sandoval como su zona de resguardo, por lo que se intensificaron los patrullajes y recorridos de seguridad en la zona.

En el lugar se detuvo a Antonio Guadalupe 'N', junto con ocho integrantes de su círculo de seguridad, se les aseguró un fusil Barrett, un lanzacohetes, un cohete, cinco armas largas, una granada, cargadores y cartuchos, cinco vehículos, dos cubetas con ponchallantas, radios de comunicación, equipos telefónicos y equipo táctico.

Guadalupe ‘N’, alias 'Lexus', figura en una lista de objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos de América (EUA).

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

