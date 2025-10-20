Sheinbaum Aclara que Carlos Treviño, Exdirector de Pemex, Sigue Detenido en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró hoy 20 de octubre de 2025 el estatus de Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex, quien fue detenido en Estados Unidos de América (EUA).

El 14 de agosto de 2025 se dio a conocer la detención de Carlos Treviño por parte de autoridades de Estados Unidos, y su abogado informó que se trató de "una confusión de carácter estrictamente migratorio", pues en un comunicado señaló que "es falso que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas".

El pasado 19 de octubre de 2025 surgió el trascendido en torno a que Carlos Treviño había sido liberado sin ser puesto a disposición de las autoridades de México, donde tiene un proceso de investigación en curso.

Sheinbaum descarta liberación de Carlos Treviño

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró el estatus del exdirector de Pemex, Carlos Treviño.

Está detenido por Estados Unidos, si hay alguna otra información la daríamos en el transcurso del día, pero has ahora aparece que está detenido.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Más información en breve