Vinculan a Proceso a 4 del Cártel de los Beltrán Leyva, entre ellos Operador del 'Chapo Isidro'

Cuatro presuntos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva fueron vinculados a proceso por la posible comisión de delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y otros ilícitos, informó la Fiscalía General de la República (FGR) hoy, 9 de enero de 2026.

Entre ellos se encuentra Pedro “N”, alias Sagitario o El Señor de la Silla, operador del narcotraficante Fausto Isidro “N”, El Chapo Isidro.

Los otros tres vinculados a proceso son Miguel Ángel “N”, Gaudencio “N” y Juan Ramón “N”, de acuerdo con la información oficial.

¿De qué se les acusa?

En un comunicado, la FGR detalló que se obtuvo vinculación a proceso en contra de los cuatro sujetos, por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y metanfetamina con fines de comercio; posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Recordó que los hombres fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la FGR, luego de ejecutar un cateo en dicha ciudad, donde se aseguraron armas de fuego y narcótico.

Vinculación a proceso

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó datos de prueba contundentes para que un juez de control los vinculara a proceso.

Además, puntualizó que subsiste la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano, Estado de México, y se fijaron cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

