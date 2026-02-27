Vinculan a Proceso al 'Compa Güero', del Cártel de Sinaloa, tras Ataque a Diputados en Culiacán

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy, 27 de febrero de 2026, que fue vinculado a proceso Jesús Emir “N”, alias Compa Güero, miembro del Cártel de Sinaloa que fue detenido luego del ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano.

En un comunicado, la FGR señaló que el sujeto fue vinculado a proceso por su probable participación en los siguientes delitos:

Portación de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Prisión preventiva oficiosa

Jesús Emir “N” fue detenido el 3 de febrero en Culiacán, Sinaloa, a quien se le aseguraron un arma tipo fusil, cartuchos, un cargador, clorhidrato de metanfetamina, así como teléfonos celulares y el vehículo en el que viajaba.

La FGR señaló que el Ministerio Público Federal, durante la audiencia inicial, aportó datos de prueba suficientes para obtener vinculación a proceso en contra del Compa Güero, así como prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, y tres meses de plazo para la investigación complementaria.

Ataque a diputados de MC

Los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, fueron víctimas de una agresión armada en Sinaloa el 28 de enero de 2026.

Días después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de uno de los responsables del ataque.

Expuso que el sujeto era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

