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Violencia en Chilapa: Familias Desplazadas Regresan a sus Comunidades, Anuncia Segob

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Decenas de personas han sido desplazadas de sus comunidades por la disputa entre 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos', en la montaña de Guerrero

Familias fueron desplazadas por la ola de violencia en Chilaba, Guerrero. Foto: X @rosaicela_

Familias fueron desplazadas por la ola de violencia en Chilaba, Guerrero. Foto: X @rosaicela_

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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó hoy, 14 de marzo de 2026, que las familias que fueron desplazadas en Chilapa, Guerrero, están regresando a sus comunidades, luego de que tuvieron que dejar sus casas por la ola de violencia, atribuida a los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.

Este jueves, la titular de la Segob detalló que con el apoyo del Gobierno de México, las familias desplazadas del municipio de Chilapa de Álvarez comenzaron el regreso a sus comunidades, después de que el miércoles se reunió con las personas afectadas por la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.

Noticia relacionada: Pobladores de Comunidades en Chilapa, Guerrero, Siguen con Temor ante Nuevos Ataques de "Los Ardillos"

Mapa de Chilapa de Álvarez

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Con información de N+.

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