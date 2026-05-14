Violencia en Chilapa: Familias Desplazadas Regresan a sus Comunidades, Anuncia Segob

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó hoy, 14 de marzo de 2026, que las familias que fueron desplazadas en Chilapa, Guerrero, están regresando a sus comunidades, luego de que tuvieron que dejar sus casas por la ola de violencia, atribuida a los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.

Este jueves, la titular de la Segob detalló que con el apoyo del Gobierno de México, las familias desplazadas del municipio de Chilapa de Álvarez comenzaron el regreso a sus comunidades, después de que el miércoles se reunió con las personas afectadas por la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.

Noticia relacionada: Pobladores de Comunidades en Chilapa, Guerrero, Siguen con Temor ante Nuevos Ataques de "Los Ardillos"

Mapa de Chilapa de Álvarez

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Con información de N+.

RMT