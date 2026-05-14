Violencia en Chilapa: Familias Desplazadas Regresan a sus Comunidades, Anuncia Segob
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Decenas de personas han sido desplazadas de sus comunidades por la disputa entre 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos', en la montaña de Guerrero
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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó hoy, 14 de marzo de 2026, que las familias que fueron desplazadas en Chilapa, Guerrero, están regresando a sus comunidades, luego de que tuvieron que dejar sus casas por la ola de violencia, atribuida a los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.
Este jueves, la titular de la Segob detalló que con el apoyo del Gobierno de México, las familias desplazadas del municipio de Chilapa de Álvarez comenzaron el regreso a sus comunidades, después de que el miércoles se reunió con las personas afectadas por la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.
Con apoyo del @GobiernoMX, las familias desplazadas en #Chilapa, #Guerrero, comienzan el retorno a sus comunidades. 🇲🇽 @Claudiashein @Defensamx1 @SEGOB_mx @Gob_Guerrero @EvelynSalgadoP @CEAVmex pic.twitter.com/fMYtqQif95— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 14, 2026
Noticia relacionada: Pobladores de Comunidades en Chilapa, Guerrero, Siguen con Temor ante Nuevos Ataques de "Los Ardillos"
Mapa de Chilapa de Álvarez
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Con información de N+.
RMT