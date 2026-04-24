Semana Nacional de Vacunación 2026: ¿Qué Dosis Se Aplicarán y a Qué Población?

A partir de este sábado 25 de abril al 2 de mayo de 2026, comenzará la Semana Nacional de Vacunación cuya meta es la aplicación de 1.7 millones de dosis.

El objetivo es la prevención, control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles mediante la inoculación, a partir de esta estrategia intensiva para "fortalecer el Programa de Vacunación Universal".

La jornada busca ampliar la cobertura de vacunación, reducir brechas en la población objetivo y garantizar la protección oportuna de niñas, niños, adolescentes, personas adultas y otros grupos en situación de riesgo.

¿Qué vacunas aplicarán?

De acuerdo con el gobierno federal, a través de estrategia, que se realizará bajo el lema 'Vacunar es amar', se aplicarán todos los biológicos disponibles conforme al esquema de vacunación.

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La priorización será para la población infantil, de recién nacido a los 4 años, a quienes se aplicarán vacunas como contra la tuberculosis, hepatitis B, influenza, rotavirus, triple viral, anti-COVID-19, entre otras.

También se atenderá a niños, jóvenes, adultos, personas gestantes y adultos mayores. Para estos grupos habrá contra el VPH, hepatitis B, tétanos y difteria, sarampión, tos ferina, influenza, COVID-19, entre otras.

Logística de aplicación

Para ello, se intensificará las actividades de vacunación, con "énfasis en la recuperación de esquemas y el incremento de coberturas en la población objetivo".

En específico, los objetivos específicos planteados por el gobierno federal estableció los siguientes:

Iniciar o completar esquemas de vacunación conforma al esquema básico de vacunación.

Proteger a la población contra enfermedades prevenibles por vacunación.

Sensibilizar a la población sobre la importancia de la vacunación oportuna.

Con el fin de cumplir con la aplicación, se tienen varias estrategias operativas, como intensificar las acciones de vacunación, con la inoculación gratuita y universal, la instalación de puestos de vacunación, así como brigadas móviles.

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Habrá también promoción de la vacunación para dar seguimiento y conseguir actualizar el esquema completo, a través de la revisión de cartillas.

Por otra parte, habrá un enfoque y criterio puntual para priorizar la vacunación en municipios con coberturas críticas, y enfocarse en población periféricas urbanas, comunidades rurales, zonas fronterizas y pueblos indígenas.

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Con información de N+

ICM