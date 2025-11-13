Sener Garantiza Abasto de Gas LP en Todo México ante Rumores de "Racionamientos"
Pemex asegura que hay el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz
La Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dieron a conocer, hoy 13 de noviembre de 2025, que hay normalidad en las condiciones operativas de transportación y almacenamiento de gas LP, al descartar que exista desabasto.
En un comunicado, la dependencia federal garantizó el abastecimiento de este insumo de vital importancia en los negocios y hogares en México.
Al respecto, Pemex dice que las condiciones operativas, de transportación y de almacenamiento se desarrollan con normalidad.
Pemex dice tener el inventario suficiente para atender la demanda
Por su parte, la petrolera aseguró que hay el inventario para atender la demanda de gas LP de los distribuidores en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.
¿Qué dicen los gaseros sobre el supuesto desabasto?
El Gremio Gasero Nacional aseguró el 4 de noviembre de 2025 que supuestamente las plantas de Pemex no daban gas LP a los repartidores y esto provocó que los usuarios realizaran compras de pánico y creciera la demanda.
¿Quién garantiza el abasto de gas?
Las empresas de distribución de gas LP del país (Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras) aclararon que la información de desabasto de gas LP no es correcta.
Se aseguró que existe una estrecha coordinación y diálogo permanente, entre el Gobierno de México y las empresas del Sector, para garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas.
