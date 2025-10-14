SEP Suspende Clases: Estos Estados No Tienen Actividades Escolares Hoy 15 de Octubre 2025
Daniel Zainos N+
Te decimos cuáles son los estados que no tienen clases este miércoles 15 de octubre 2025
Luego de las fuertes lluvias que golpearon a más de un centenar de municipios en México, la SEP suspendió clases en algunos estados. Conoce dónde no hay actividades escolares este miércoles 15 de octubre 2025.
En notas previas te hemos informado acerca de suspensión de algunas otras actividades académicas, así como el cambio de actividades presenciales por clases en línea.
¿Hay clases hoy 15 de octubre 2025?
Para este miércoles 15 de octubre 2025, algunos de los estados de la República que se encuentran aún en estado de emergencia mantienen aulas cerradas en las localidades más afectadas.
Algunas de las entidades que han confirmado la suspensión de clases son:
- Veracruz
- San Luis Potosí
- Hidalgo
Asimismo, un total de 12 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez suspendieron clases presenciales y regresaron temporalmente a la modalidad virtual, debido a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias.
Los planteles que presentan desde encharcamientos y filtraciones de agua hasta daños estructurales menores son:
- Primaria Lázaro Cárdenas
- Primaria Francisco I. Madero
- Primaria Revolución Mexicana
- Primaria Reforma
- Primaria 18 de Marzo
- Primaria Alfonso García
- Primaria Servando y Esquivel
- Primaria Liberación
- Primaria Elisa Dosamantes
- Primaria Chihuahua
Mientras que las escuelas federales en Chihuahua con suspensión de clases son la Primaria José Santos Valdez y la Primaria Ismael Ávalos Muñoz.
¿Dónde suspendieron clases hoy 15 de octubre 2025?
Los estados donde se mantiene la suspensión de clases confirmadas por las autoridades escolares locales son:
Veracruz
El gobierno del estado de Veracruz confirmó que en los siguientes municipios no habrá actividades escolares hasta el 17 de octubre, en todos los niveles escolares:
- Álamo Temapache
- Benito Juárez
- Gutiérrez Zamora
- Huayacocotla
- Tampico Alto Tancoco
- Castillo de Teayo
- llamatlán
- Tantima
- Cazones de Herrera
- Ixcatepec
- Tantoyuca
- Cerro Azul
- Ixhuatlán de Madero
- Tecolutla
- Chalma
- Naranjos Amatlán
- Tempoal
- Chiconamel
- Ozuluama de Mascareñas
- Tepetzintla
- Chicontepec
- Papantla
- Texcatepec
- Chinampa de Gorostiza
- Pánuco
- Tihuatlán
- Chontla
- Platón Sánchez
- Tlachichilco
- Citlaltépetl
- Poza Rica
- Tuxpan
- Coyutla
- Pueblo Viejo
- El Higo Espinal
- Tamalín
- Tamiahua
Hidalgo
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) dio a conocer que determinaron la suspensión de clases, hasta nuevo aviso, en los siguientes municipios:
- Acaxochitlán
- Agua Blanca
- Atlapexco
- Calnali
- Cardonal
- Chapulhuacán
- Eloxochitlán
- Huautla
- Huazalingo
- Huehuetla
- Huejutla
- Jaltocán
- Jacala
- Juárez Hidalgo
- La Misión
- Lolotla
- Metztitlán
- Molango
- Nicolás Flores
- Pacula
- Pisaflores
- San Agustín Metzquititlán
- San Bartolo Tutotepec
- San Felipe Orizatlán
- Tepehuacán de Guerrero
- Tenango de Doria
- Tianguistengo
- Tlahuiltepa
- Tlanchinol
- Xochiatipan
- Xochicoatlán
- Yahualica
- Zacualtipán
- Zimapán
San Luis Potosí
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que se mantiene suspensión de clases en los municipios que comprenden la zona huasteca norte y sur, derivado de las afectaciones por las lluvias.
