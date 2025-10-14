SEP Suspende Clases: Estos Estados No Tienen Actividades Escolares Hoy 15 de Octubre 2025

Luego de las fuertes lluvias que golpearon a más de un centenar de municipios en México, la SEP suspendió clases en algunos estados. Conoce dónde no hay actividades escolares este miércoles 15 de octubre 2025.

En notas previas te hemos informado acerca de suspensión de algunas otras actividades académicas, así como el cambio de actividades presenciales por clases en línea.

Video: ¿Dónde No Hay Clases Hoy por Estragos de Lluvias en Cinco Estados?

¿Hay clases hoy 15 de octubre 2025?

Para este miércoles 15 de octubre 2025, algunos de los estados de la República que se encuentran aún en estado de emergencia mantienen aulas cerradas en las localidades más afectadas.

Algunas de las entidades que han confirmado la suspensión de clases son:

Veracruz

San Luis Potosí

Hidalgo

Asimismo, un total de 12 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez suspendieron clases presenciales y regresaron temporalmente a la modalidad virtual, debido a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias.

Los planteles que presentan desde encharcamientos y filtraciones de agua hasta daños estructurales menores son:

Primaria Lázaro Cárdenas

Primaria Francisco I. Madero

Primaria Revolución Mexicana

Primaria Reforma

Primaria 18 de Marzo

Primaria Alfonso García

Primaria Servando y Esquivel

Primaria Liberación

Primaria Elisa Dosamantes

Primaria Chihuahua

Mientras que las escuelas federales en Chihuahua con suspensión de clases son la Primaria José Santos Valdez y la Primaria Ismael Ávalos Muñoz.

¿Dónde suspendieron clases hoy 15 de octubre 2025?

Los estados donde se mantiene la suspensión de clases confirmadas por las autoridades escolares locales son:

Veracruz

El gobierno del estado de Veracruz confirmó que en los siguientes municipios no habrá actividades escolares hasta el 17 de octubre, en todos los niveles escolares:

Álamo Temapache

Benito Juárez

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Tampico Alto Tancoco

Castillo de Teayo

llamatlán

Tantima

Cazones de Herrera

Ixcatepec

Tantoyuca

Cerro Azul

Ixhuatlán de Madero

Tecolutla

Chalma

Naranjos Amatlán

Tempoal

Chiconamel

Ozuluama de Mascareñas

Tepetzintla

Chicontepec

Papantla

Texcatepec

Chinampa de Gorostiza

Pánuco

Tihuatlán

Chontla

Platón Sánchez

Tlachichilco

Citlaltépetl

Poza Rica

Tuxpan

Coyutla

Pueblo Viejo

El Higo Espinal

Tamalín

Tamiahua

Hidalgo

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) dio a conocer que determinaron la suspensión de clases, hasta nuevo aviso, en los siguientes municipios:

Acaxochitlán

Agua Blanca

Atlapexco

Calnali

Cardonal

Chapulhuacán

Eloxochitlán

Huautla

Huazalingo

Huehuetla

Huejutla

Jaltocán

Jacala

Juárez Hidalgo

La Misión

Lolotla

Metztitlán

Molango

Nicolás Flores

Pacula

Pisaflores

San Agustín Metzquititlán

San Bartolo Tutotepec

San Felipe Orizatlán

Tepehuacán de Guerrero

Tenango de Doria

Tianguistengo

Tlahuiltepa

Tlanchinol

Xochiatipan

Xochicoatlán

Yahualica

Zacualtipán

Zimapán

San Luis Potosí

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que se mantiene suspensión de clases en los municipios que comprenden la zona huasteca norte y sur, derivado de las afectaciones por las lluvias.

Video: Puentes Aéreos del Ejército en Veracruz: Rescatan a Decenas Atrapadas por las Lluvias

Historias recomendadas:

Transporte Público Edomex: ¿Quiénes Estarán Exentos del Aumento de Tarifa Este 15 de Octubre?

Próximo Registro Pensión Mujeres 30 a 64 Años: Lista de Requisitos para Apoyo de 3,200 Pesos



DMZ