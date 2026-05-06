Sheinbaum Anuncia Consulta para Elegir a Nuevo Director del IPN: Así Será el Proceso

Durante la mañanera de hoy, 6 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una consulta para elegir al nuevo director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y detalló cómo será el proceso.

La mandataria explicó que esta medida busca dar voz directa a la comunidad estudiantil y académica, en medio del proceso de sucesión. La consulta permitirá que la comunidad del IPN participe en la definición de una terna de aspirantes.

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"Vamos a hacer una consulta en el poli para la próxima dirección del poli, vamos a democratizar la elección del director o directora del IPN con una consulta. De ahí nombró una comisión con la secretaría de ciencia para que elijan al mejor perfil", señaló.

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Así será la elección del director del IPN

Una comisión, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, evaluará los perfiles para seleccionar a la persona que ocupará la dirección general. Sheinbaum detalló que ya instruyó al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, para presentar una propuesta formal sobre el mecanismo que garantice un proceso más participativo y transparente.

También hizo referencia a investigaciones en curso relacionadas con un funcionario, señaló que de comprobarse faltas, deberán sancionarse conforme a la ley. En este sentido, insistió en que no habrá afectaciones para estudiantes ni docentes durante la transición.

Por su parte, Sheinbaum expresó una opinión favorable sobre el actual director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, destacó su trayectoria académica internacional y mencionó su paso por la Universidad de Oxford y su trabajo en investigación de vacunas.



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