Sheinbaum Encabeza Arranque de Plan Campeche con una Inversión de Mil 238 MDP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque del Plan Campeche, una estrategia integral destinada a fortalecer la producción agropecuaria del estado mediante apoyos técnicos, maquinaria y programas de acompañamiento. La iniciativa beneficiará directamente a más de siete mil productores de leche, arroz y carne, con una inversión de mil 238 millones de pesos.

Durante su visita al estado este fin de semana, Sheinbaum destacó que esta acción responde a los compromisos asumidos durante la campaña y reafirmó la visión humanista de su gobierno, enfocada en no dejar atrás a ningún sector productivo.

Con Tractocamiones Cierran Calles en Campeche: Agricultores Exigen Precio Justo por Tonelada de Maíz

Para el caso del arroz, detalló que cada productor recibirá un apoyo anual de 24 mil pesos, además de 300 kilos de fertilizante y 100 kilos de semilla certificada por hectárea. El plan también contempla seis módulos de maquinaria avanzada y la rehabilitación del distrito de riego tecnificado.

En materia de producción lechera, el programa incluye inseminación para hasta 20 vacas, entrega de una ordeñadora, semillas para pasto especializado, asistencia técnica y la incorporación al padrón de Leche para el Bienestar. Asimismo, comenzarán operaciones seis centros de acopio y una nueva planta pasteurizadora.

Te recomendamos: Sheinbaum Da Banderazo de Arranque del Acueducto de Campeche: Puntos Clave del Proyecto

Para el sector cárnico, el plan considera inseminación de hasta 10 vacas, instalación de cercos eléctricos, semillas para pastizales y la entrega de 50 árboles forrajeros, todo acompañado por especialistas para mejorar la productividad.

Incremento productivo y generación de empleos

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, señaló que el Plan Campeche impulsará la producción local y generará más empleos para pequeños y medianos productores. Se proyecta alcanzar 100 mil toneladas de arroz, 27 mil toneladas de carne y 55 millones de litros de leche, con la participación de siete mil 881 productores que incrementarán sus ingresos y su capacidad productiva.

Sheinbaum Encabeza Inauguración de Plantel de Reconversión Bachillerato-Secundaria en Edomex

Además, se prevé la creación de 9 mil 500 empleos directos e indirectos. En particular, mil 080 productores recibirán apoyo para mejoramiento genético en ganado lechero, lo que permitirá al gobierno adquirir hasta 30.2 millones de litros de leche al año.

Te recomendamos: Sheinbaum Anuncia Aumento al Salario Mínimo en 2026

En cuanto al arroz, 301 agricultores se integrarán al padrón de Producción para el Bienestar. Sheinbaum también anunció que pronto iniciará la rehabilitación de la carretera a Palizada.

En otros temas, Sheinbaum adelantó que el programa Mujeres Bienestar ya está en marcha, otorgando una pensión bimestral de 3 mil pesos a mujeres de 60 a 64 años. Asimismo, detalló que se implementarán becas para niñas y niños de primaria con el fin de apoyar a las familias.

Historias recomendadas:

Plan Michoacán: Decomisan Explosivos y Armas en Apatzingán

"Sheinbaum es Excepcional", dice Primer Ministro de Canadá, Mark Carney



