Sheinbaum Habló con Trump Hoy: Estos Temas Trató con el Presidente de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy, 15 de mayo de 2026, que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en N+ te compartimos los temas que trató.

Por medio de redes sociales, Sheinbaum Pardo la calificó como una llamada "cordial" y aseguró que ambos gobiernos mantendrán un diálogo.

"Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio", indicó.

Cabe señalar que recientemente el también empresario, Donald Trump, tuvo una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, con quien aseguró que se lograron avances para las dos naciones, en N+ te contamos los detalles: Trump Dice que Hay “Acuerdos Comerciales Fantásticos” con China, pero no Habló sobre Aranceles.

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