México Revisa Reporte sobre Ingreso de Municiones del Ejército de EUA, Informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló hoy, 9 de febrero de 2026, sobre un reporte publicado en The New York Times que señaló que los cárteles del narcotráfico ocupan municiones diseñadas para el Ejército de Estados Unidos de América (EUA).

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria nacional dio a conocer que el Gobierno mexicano ya se encuentra revisando ese reporte, para poder dialogar con las autoridades estadounidenses y ver por qué está ingresando ese armamento a México.

Municiones hechas para soldados estadounidenses

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el reportaje que refirió que en territorio mexicano, los cárteles enfrentan a la policía y a civiles con munición hecha para el Ejército de Estados Unidos.

Estamos revisando el reporte para poder hablar con el Gobierno de los Estados Unidos sobre este tema, y ver cómo es posible que estas armas que son de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos estén entrando a México.

Así contestó la presidenta de México, quien en varias ocasiones ha señalado que en las reuniones de autoridades mexicanas con sus pares estadounidenses se ha abordado la importancia de frenar el tráfico ilegal de armamento desde Estados Unidos.

En septiembre del año pasado, se anunció una iniciativa bilateral para detener el flujo de armas.

“Normalmente piden que México haga operativos para que las drogas no entren a Estados Unidos; (ahora) por primera vez Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar el tráfico ilegal de armas hacia México”, dijo la mandataria en aquella ocasión.

¿Qué dice el reporte sobre municiones?

The New York Times señaló que en México, los cárteles de las drogas han empleado munición calibre .50 producida en una planta del Ejército de EUA a las afueras de Arkansas City, e introducida de contrabando por la frontera.

Según el diario estadounidenses, esos potentes proyectiles son diseñados para el Ejército para destruir vehículos y aviones ligeros, pero actualmente están a la venta para civiles en todo ese país.

