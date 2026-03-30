Temblor en México Hoy 30 de Marzo 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos este Lunes

Semana Santa inició con Actividad Sísmica en varios estados, en N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los sismos que se registraron hoy, 30 de marzo de 2026.

El reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que hubo una serie de temblores menores a magnitud 4.0, en zonas del sur y occidente del país.

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¿Dónde hubo sismos hoy?

04:35 horas: magnitud 2.2 a 20 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas.

03:39 horas: magnitud 3.8 a 29 km al sureste de San Marcos, Guerrero.

03:06 horas: magnitud 3.7 a 39 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

02:51 horas: magnitud 3.2 cerca de Manzanillo, Colima.

02:33 horas: magnitud 3.4 al norte de Zihuatanejo, Guerrero.

01:20 horas: magnitud 3.6 al sur de Ometepec, Guerrero.

00:58 horas: magnitud 3.9 al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

00:11 horas: magnitud 3.9 al sureste de Crucecita, Oaxaca.

Debido a que la mayoría de los temblores fueron de baja magnitud (entre 2.2 y 3.9), en general no fueron perceptibles para la población, por lo que no se reportan daños hasta el momento.



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