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Temblor en México Hoy 30 de Marzo 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos este Lunes

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Este lunes, comenzó con sismos en varios estados; te indicamos su magnitud y epicentro

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Este lunes, hubo actividad sísmica desde temprano. Foto: Cuartoscuro

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Semana Santa inició con Actividad Sísmica en varios estados, en N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los sismos que se registraron hoy, 30 de marzo de 2026. 

El reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que hubo una serie de temblores menores a magnitud 4.0, en zonas del sur y occidente del país.

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¿Dónde hubo sismos hoy?

  • 04:35 horas: magnitud 2.2 a 20 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas.
  • 03:39 horas: magnitud 3.8 a 29 km al sureste de San Marcos, Guerrero.
  • 03:06 horas: magnitud 3.7 a 39 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.
  • 02:51 horas: magnitud 3.2 cerca de Manzanillo, Colima.
  • 02:33 horas: magnitud 3.4 al norte de Zihuatanejo, Guerrero.
  • 01:20 horas: magnitud 3.6 al sur de Ometepec, Guerrero.
  • 00:58 horas: magnitud 3.9 al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
  • 00:11 horas: magnitud 3.9 al sureste de Crucecita, Oaxaca.

Debido a que la mayoría de los temblores fueron de baja magnitud (entre 2.2 y 3.9), en general no fueron perceptibles para la población, por lo que no se reportan daños hasta el momento.
 

 

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