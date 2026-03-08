Temblor en México HOY 8 de marzo 2026: Sismo de Magnitud Preliminar 5.3 Sacude Chiapas

La noche de hoy, domingo 8 de marzo 2026, se registró un nuevo temblor en México. El sismo, pese a no generar la activación de la alerta sísmica sí fue de una intensidad elevada, según reportó el Sismológico Nacional. ¿Cuál fue la magnitud? ¿Dónde fue el epicentro? Te contamos.

Y es que luego de las recientes activaciones de la alerta sísmica desde el inicio del año, los sentidos de muchas y muchos habitantes de México están sobre su celular y la ya conocida alarma que se activa cuando hay riesgo por el movimiento telúrico.

Video: Sismo Sacude Chiapas

¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor en México hoy?

Un sismo de magnitud preliminar 5.3 se localizó 84 km al SURESTE de Ciudad Hidalgo, Chiapas, informó el Sismológico Nacional este domingo 8 de marzo 2026.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

La activación de la alerta se presenta tras un proceso automático que considera la distancia e intensidad, no la magnitud del movimiento telúrico. Este sistema ayuda a darle tiempo suficiente a las personas para que se resguarden en una zona segura.

El Centro de Instrumentación de Registro Sísmico (CIRES) es quien envía al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) el registro de un sismo. A raíz de esto se activa la alarma de la Ciudad de México de forma automática. Para mayor claridad, se siguen los siguientes pasos:

Se presenta un sismo. Se detecta en la zona de cobertura. Se calculan intensidades y seleccionan ciudades a alertar. Se utilizan antenas de radio para enviar la señal a velocidad de la luz.

Su cobertura incluye 97 sensores instalados desde Bahía de Bandera (Jalisco)hasta el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), incluyendo la región de Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, centro y norte de Oaxaca.

Historias recomendadas:

Eclipse Solar ¿Cuánto Tiempo Estará México en Oscuridad Total en 2026?

¿Reparto de Utilidades 2026 es Obligatorio? Estos Trabajadores Tienen Derecho a Recibir PTU

