Temblor en México Hoy 10 de Mayo 2026: Esta es la Magnitud y Epicentro de los Últimos Sismos

México es un país de gran sismicidad debido a su ubicación entre distintas placas tectónicas. Por ello, en las últimas horas se han registrado sismos de distintas magnitudes y con epicentro en varios puntos del territorio mexicano. En N+ te llevamos las últimas noticias del temblor hoy 10 de mayo 2026 en México.

Luego del simulacro realizado el pasado miércoles 6 de mayo 2026, que busca agilizar los procesos de evacuación y preparar a la población en caso de algún evento, hay preguntas acerca de los sismos que se registran en México a diario.

¿Dónde fue el temblor hoy en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), este domingo 10 de mayo 2026 se registró un sismo magnitud 4.0, con epicentro localizado a 34 kilómetros al SUROESTE de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

Asimismo, a las 08:14 horas se registró otro sismo magnitud 4.1, con localización a 124 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

El Centro de Instrumentación de Registro Sísmico (CIRES) es quien envía al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) el registro de un sismo. A raíz de esto, se activa la alarma de la Ciudad de México de forma automática. Para mayor claridad, se siguen los siguientes pasos:

Se presenta un sismo.

Se detecta en la zona de cobertura.

Se calculan intensidades y seleccionan ciudades a alertar.

Se utilizan antenas de radio para enviar la señal a velocidad de la luz.

Su cobertura incluye 97 sensores instalados desde Bahía de Bandera (Jalisco) hasta el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), incluyendo la región de Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, centro y norte de Oaxaca.

El CIRES, a través del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activa la alarma mediante un proceso automático, sin intervención humana.

Cabe señalar que la alerta sísmica no activa su sonido según la magnitud del sismo, sino por la aceleración del suelo que registren los acelerómetros. El C5 hizo énfasis que los temblores son distintos, pues magnitud e intensidad no están directamente relacionados.

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