Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 23 de Enero de 2026
Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México
Este 23 de enero de 2026, en N+ te contamos sobre los temblores registrados las últimas horas, pues sigue la intensa actividad sísmica en México.
Y es que desde el pasado 2 de enero, cuando un fuerte temblor magnitud 6.5 sacudió San Marcos, Guerrero, se han registrado miles de réplicas, algunas de las cuales se han percibido en varios estados y en la Ciudad de México (CDMX).
Ante ello, aquí te contamos sobre los temblores registrados hoy, de acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Además, te compartimos los consejos de expertos para saber cómo actuar durante un temblor y cómo elaborar tu propio plan familiar de protección civil.
¿Cuántas réplicas van del sismo del 2 de enero?
De acuerdo con el SSN, hasta las 20:00 horas del 22 de enero, se registraron 5 mil 360 réplicas de ese temblor en San Marcos.
La más grande fue de magnitud 5.0, que fue el sismo que ocurrió la madrugada del viernes 16 de enero y que activó la alerta sísmica en la capital mexicana.
Temblores de las últimas horas
Según información del Sismológico Nacional, este viernes aún no se ha registrado algún sismo de consideración o de magnitud mayor a 4. Estos son los temblores ocurridos anoche:
- 21:30 horas del 22 de enero: Sismo magnitud 4.0 a 9 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.
- 20:56 horas del 22 de enero: Sismo magnitud 4.0 a 32 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.
- 20:19 horas del 22 de enero: Sismo magnitud 4.2 a 29 km al sureste de Jáltipan de Morelos, Veracruz.
¿Qué hacer en caso de sismo?
Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:
- En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.
- En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
- En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
- En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
Elabora tu propio Plan de Protección Civil
Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.
De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.
¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.
- Paso 1: Detecta y reduce riesgos
- Paso 2: Diseña rutas de evacuación
- Paso 3: Toma la mejor decisión
- Paso 4: Realiza simulacros
Mochila de emergencia
Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:
- Linterna
- Radio sin internet
- Agua envasada
- Alimentos no perecederos
- Ropa abrigadora
- Encendedor o cerillos
- Un silbato
- Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
- Copia de las llaves de casa
- Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico
