Nuevo Temblor Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos en México este 28 de Enero 2026

Este miércoles 28 de enero de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados las últimas horas en la República Mexicana.

Y es que desde el pasado 2 de enero, cuando un fuerte temblor magnitud 6.5 sacudió San Marcos, Guerrero, se han registrado miles de réplicas, algunas de las cuales se han percibido en varios estados y en la Ciudad de México (CDMX).

Ante ello, aquí te contamos sobre los temblores registrados hoy, de acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Además, te compartimos los consejos de expertos para saber cómo actuar durante un temblor y cómo elaborar tu propio plan familiar de protección civil.

¿Cuántas réplicas van del sismo del 2 de enero?

De acuerdo con el SSN, hasta las 08:00 horas de este 28 de enero, se registraron 5 mil 827 réplicas de ese temblor en San Marcos.

La más grande fue de magnitud 5.0, que fue el sismo que ocurrió la madrugada del viernes 16 de enero y que activó la alerta sísmica en la capital mexicana.

Temblores de las últimas horas

Según información del Sismológico Nacional, este miércoles 28 de enero ya ocurrió un nuevo temblor en el país:

06:27 horas: Sismo magnitud 4.0 a 19 km al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 19 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 28/01/26 06:27:53 Lat 16.38 Lon -98.22 Pf 17 km pic.twitter.com/KjQ6H7mBLf — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 28, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

