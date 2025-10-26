Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.7 Sacude Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que durante la mañana de este domingo 26 de octubre de 2025 se registró un sismo de magnitud 4.7 con epicentro al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

De acuerdo con el reporte preliminar del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:18 horas (tiempo del centro de México), con una profundidad estimada de 16 kilómetros. El epicentro se localizó aproximadamente a 81 kilómetros al suroeste de Mapastepec, en la región costera del estado, una zona con frecuente actividad sísmica.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil estatal no han reportado daños materiales ni personas lesionadas. Sin embargo, se mantiene un monitoreo constante en los municipios cercanos al epicentro, entre ellos Acacoyagua, Huixtla, Tapachula y Escuintla, para descartar posibles afectaciones estructurales o deslizamientos de tierra.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 81 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 26/10/25 07:29:31 Lat 14.88 Lon -93.37 Pf 12 km pic.twitter.com/LUSaXQSbuq — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 26, 2025

No se han reportado movimientos asociados al temblor

En la región del Soconusco y la costa chiapaneca, los sismos de baja y mediana magnitud son comunes, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la población a conservar la calma y revisar sus planes familiares de protección civil.

El SSN, con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), continuará actualizando la información en caso de registrarse réplicas o variaciones en los parámetros del evento. Hasta las 9:00 horas, no se han detectado movimientos secundarios asociados a este sismo.

Las autoridades locales enfatizaron que, aunque el sismo fue perceptible en algunas comunidades, no representa riesgo significativo para la población, y el sistema de alerta sísmica no se activó debido a la lejanía del epicentro respecto a las zonas urbanas más densas.

