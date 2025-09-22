Temblor Hoy México: ¿Dónde Fue el Epicentro de los Sismos del 22 de Septiembre 2025?

Entérate aquí de los datos más relevantes sobre los temblores de hoy, 22 de septiembre de 2025, en México, como el epicentro, la hora y la magnitud, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Noticia relacionada: Este es el Mensaje de Alerta que Llegó a Celulares por el Simulacro Nacional del 19 de Septiembre

Sismo en Jalisco

Un temblor sacudió Jalisco la mañana de este lunes; el Sismológico reporto que el sismo fue de magnitud 5.4, con epicentro en Cihuatlán, a las 08:24 horas de este lunes.

Video: Sismo Hoy en México: Esta fue la Magnitud del Temblor en Jalisco

SISMO Magnitud 5.4 Loc 223 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 22/09/25 08:24:06 Lat 18.60 Lon -106.57 Pf 13 km pic.twitter.com/s6AW8zLAJG — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 22, 2025

Noticia relacionada: Así Vivió México el Simulacro Nacional 2025 a 40 Años del Terremoto de 1985

Sismo en Chiapas

Más tarde, el Servicio Sismológico Nacional informó que se registró otro temblor, pero en Chiapas.

El sismo en Chiapas tuvo magnitud 4.5, con epicentro en Ciudad Hidalgo, a las 09:18 horas.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 116 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 22/09/25 09:18:14 Lat 14.17 Lon -93.09 Pf 9 km pic.twitter.com/LUU0Ia0f99 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 22, 2025

Otros sismos en México hoy

Además, el SSN señaló que se han registrado otros sismos, en México, con magnitud menor a 4.0, en los siguientes puntos:

Pichucalco, Chiapas: magnitud 2.3

Choapas, Veracruz: magnitud 3.4

Salina Cruz, Oaxaca: magnitud 3.7

Tecomán, Colima: magnitud 3.5

Coquimatlán, Colima: magnitud 2.9

Pichucalco, Chiapas: magnitud 2.0

Ometepec, Guerrero: magnitud: 3.2

Ciudad Huitzuco, Guerrero: magnitud 3.3

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT