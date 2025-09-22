Inicio Nacional Temblor Hoy México: ¿Dónde Fue el Epicentro de los Sismos del 22 de Septiembre 2025?

Temblor Hoy México: ¿Dónde Fue el Epicentro de los Sismos del 22 de Septiembre 2025?

Entérate en N+ de los temblores registrados hoy, 22 de septiembre de 2025, en México

Mensaje de alerta por el segundo Simulacro Nacional 2025

Mensaje de alerta por el segundo Simulacro Nacional 2025. Foto: Cuartoscuro

Entérate aquí de los datos más relevantes sobre los temblores de hoy, 22 de septiembre de 2025, en México, como el epicentro, la hora y la magnitud, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN). 

Sismo en Jalisco 

Un temblor sacudió Jalisco la mañana de este lunes; el Sismológico reporto que el sismo fue de magnitud 5.4, con epicentro en Cihuatlán, a las 08:24 horas de este lunes.

Sismo en Chiapas

Más tarde, el Servicio Sismológico Nacional informó que se registró otro temblor, pero en Chiapas.

El sismo en Chiapas tuvo magnitud 4.5, con epicentro en Ciudad Hidalgo, a las 09:18 horas.

Otros sismos en México hoy

Además, el SSN señaló que se han registrado otros sismos, en México, con magnitud menor a 4.0, en los siguientes puntos:

  • Pichucalco, Chiapas: magnitud 2.3
  • Choapas, Veracruz: magnitud 3.4
  • Salina Cruz, Oaxaca: magnitud 3.7
  • Tecomán, Colima: magnitud 3.5
  • Coquimatlán, Colima: magnitud 2.9
  • Pichucalco, Chiapas: magnitud 2.0
  • Ometepec, Guerrero: magnitud: 3.2
  • Ciudad Huitzuco, Guerrero: magnitud 3.3

Con información de N+.

