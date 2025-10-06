Trayectoria Huracán Priscilla En Vivo Hoy: Avance de Ciclón Cerca de México; Estados en Alerta

En las últimas horas, el avance del ciclón tropical número 16 en el océano Pacífico ha generado alerta, al desarrollarse cerca de las costas mexicanas. Ahora, de cara a su evolución a categoría 2, en N+ te informamos cuál es la trayectoria del huracán Priscilla en vivo hoy y cuáles son los estados que se verán afectados con su paso este 7 de octubre de 2025.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Es por ello que el pronóstico del clima de las últimas horas ha sido lluvia en la mayor parte del país.

Durante las primeras horas del cambio de tormenta a huracán, su centro se localizó a 470 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

¿Cuál es la trayectoria de huracán Priscilla en vivo hoy?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), A las 15:00 horas de este lunes (tiempo del centro de México), el sistema se localizó aproximadamente a 335 kilómetros (km) al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste, a 11 km/h.

El centro del huracán Priscilla de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, según el reporte de las 21:00 horas, se localiza a 325 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 445 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

Se extiende zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y se descontinúa zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit.

Puedes seguir en vivo la trayectoria de Piscilla a través de N+, pero también por el rastreador del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

¿Cuáles son los estados en alerta por huracán Priscilla?

Durante las próximas horas, los desprendimientos nubosos de Priscilla, originarán lluvias intensas en Colima y en el este y la costa de Jalisco; muy fuertes en Baja California Sur, el sur de Sinaloa, Nayarit, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, así como fuertes en el sur de Baja California Sur.

Asimismo, se prevé oleaje de 5 a 6 metros de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 metros en costas de Michoacán y de 2 a 3 metros en las costas del sur de Baja California Sur, Nayarit y el sur de Sinaloa.

