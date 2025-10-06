Clima en Sonora: ¿Huracán Priscilla Provocará Lluvias en el Estado? Así Afectará en Octubre 2025
La Conagua espera informa las probabilidades de que se registren lluvias en la Sonora, ante el pronóstico del recorrido del Huracán Priscilla, que se ubica actualmente en la costa de Jalisco.
Durante la semana del 6 al 12 de octubre, las posibilidades de lluvias aumentarán en Sonora debido a que el Huracán Priscilla estará cerca de la República Mexicana, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Añadió que, actualmente, el fenómeno meteorológico se mantiene en vigilancia sobre el Océano Pacífico, por lo que no se espera que impacte directamente a las costas mexicanas pero sí que se desplace de forma paralela a la costa occidental, hacia el noroeste del país.
¿Qué días se prevén lluvias en Sonora debido al huracán Priscila?
Las bandas nubosas del huracán podrían ocasionar algunas lluvias sobre el estado de Sonora, principalmente entre el 11 al 12 de octubre.
Asimismo, otra zona de baja presión empieza a desarrollarse sobre dicho océano, por lo que se mantiene en vigilancia su evolución y hasta al momento presenta un 60% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en los próximos días.
Ante esto, la dependencia emitió las siguientes recomendaciones:
- Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas
- Evitar cruzar ríos
- Arroyos o zonas con encharcamientos
- Revisar y mantener limpios los desagües del hogar
- No tirar basura en las calles
- Marcar al 911 por cualquier emergencia
#AvisoMeteorológico #Priscilla ocasionará #Lluvias de muy fuertes a intensas en las costas del occidente de #México y del sur de #BajaCaliforniaSur.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025
Más información enhttps://t.co/EUK39UeTRw pic.twitter.com/4IwNDMyOiN
con información de Fernanda Romero.
