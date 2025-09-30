¿Qué Eventos Culturales y Artísticos Gratis Hay en Sonora en Octubre 2025? Lista de Actividades

Parte del programa cultural y artístico que comparte el Instituto Sonorense de Cultura para arrancar el mes de octubre, se compone de proyecciones cinematográficas, talleres, charlas, obras de teatro y exposiciones fotográficas.

Las diferentes actividades se presentarán en diferentes espacios conocidos del estado, enlistados a continuación:

Miércoles 01 de octubre:

Casa de la Cultura, Oquitoa

7:00 p.m. - Exposición fotográfica "Víctimas del cambio”

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, Ciudad Obregón

7:00 p.m. - Proyección Cinematográfica “Hereditary”

Jueves 02 de octubre:

Mao (museo Álvaro Obregón), Huatabampo

11:00 a.m. - Charla Luz María Rosas, Rosario Jocobi u Héctor Rojo “El museo en la comunidad”

Biblioteca Pública Central Fortino León Almada, Hermosíllo

11:00 a.m. - Charla con historiadores “Jueves de literatura y Arte Sonora y sus movimientos estudiantiles en el contexto del 68 mexicano”

Viernes 03 de octubre:

Mao (Museo Álvaro Obregón), Huatabampo

12:00 p.m. Charla Emilia Buitimea “Lengua materna yoreme mayo”

Sábado 04 de octubre:

Sala Alejandro Parodi Casa de la Cultura de Sonora, Hermosillo

5:00 p.m. Ciclo de cine 45 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora “Mujeres, cámara, accion”

Edificio de Posgrado del Colegio de Sonora, Hermosillo

5:00 p.m. Café de letras

Teatro Íntimo Xicotécantl Gutiérrez Casa de la Cultura de Sonora, Hermosillo

6:00 p.m. 45 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora “Simbiótico, teatro y malabar"

Asimismo, el ISC detalló que habrá una diversidad de talleres de lectura, fotografía, comunitarios de cantos tradicionales, de flexibilidad y contorsión, artes escénicas, así como clubes de lectura.

Quienes gusten integrarse a alguna de estas actividades puede conocer las bases, fechas y lugares en las redes sociales del instituto.

Unison invita a Festival Internacional de Teatro Universitario este mes de octubre

En el marco de los festejos del 83 aniversario de la máxima casa de estudios en Sonora, autoridades educativas invitan al Festival Internacional de Teatro Universitario, el cual será llevado a cabo del 6 al 11 de octubre en Hermosillo, Sonora, en el Foro Bellas Artes, Sala Alberto Estrella y en el Auditorio del Centro de las Artes.

Con instituciones invitadas como la UABC, UNAY, BUAP, UAN, Colombia, el Departamento de Bellas Artes organiza el Festival en su edición 17, el cual es organizado en honor a Arturo Merino y Luis Enrique García.

