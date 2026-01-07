Tren Interoceánico: Siguen Peritajes en Rieles y Durmientes Donde Ocurrió el Accidente

Personal de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y de la Fiscalía General de la República (FGR) continúan los peritajes en la zona donde descarriló el Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Desde el kilómetro 230 + 500 es posible ver a las personas que trabajan en la inspección del lugar, para levantar información que permitan determinar las causas que provocaron el accidente.

Equipos de diferentes disciplinas realizan mediciones a las vías del ferrocarril, revisan el estado de los rieles y los durmientes, además, inspeccionan las condiciones del terreno, como parte de las investigaciones, tras el accidente ferroviario.

Metros más adelante, justo donde empieza la curva donde se originó el descarrilamiento, en el kilómetro 230 + 300, hay un puesto de control de la Secretaría de Marina y al fondo, una zona de delimitación marcada con una cinta amarilla que sólo puede cruzar el personal autorizado.

No se permite el uso de drones

Desde este punto no se alcanza a ver cuántos vagones del Tren Interoceánico permanecen todavía en la zona del accidente. Tampoco se permite el uso de drones.

Una locomotora del Interoceánico estuvo aparcada muy cerca de la zona del descarrilamiento, pero no formaba parte del convoy que se accidentó.

Autoridades locales desconocen también cuánto tiempo más se van a prolongar los trabajos en la zona del accidente.

Luis Alberto Ruiz López, agente municipal de Chivela, en Oaxaca, comentó que siguen las labores en la zona.

Yo fui ayer, pero no, todavía siguen trabajando, pues, las maquinarias y siguen en proceso. Sí, siguen trabajando, hasta ya noche ya se van, como a las 8 de la noche se van las compañías, porque están haciendo maniobras, en el tramo que sucedió el accidente

El convoy descarrilado estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, que en conjunto transportaban a 250 personas, de las cuales 14 perdieron la vida y 109 resultaron con lesiones.

Con información de Jorge Morales

