Tren Maya Comienza Venta Internacional de Boletos en Europa

La Secretaría de Turismo anunció que el Tren Maya, comenzará la venta de boletos en Europa, a través de la plataforma de transporte Flix.

El Tren Maya hasta ahora solo comercializaba boletos en nuestro país y con esta alianza, abrirá por primera vez su venta internacional en el mercado europeo, destacó en un comunicado la Sectur.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, explicó que la venta de boletos se realizará a través de los canales digitales y puntos de venta de la plataforma Flix, con viajes disponibles a partir del próximo 1 de febrero.

La funcionaria destacó que esta alianza permitirá a viajeros internacionales planear con mayor anticipación sus recorridos por el sureste mexicano.

Agregó que la colaboración "fortalece la competitividad turística del país al integrar herramientas digitales que simplifican la experiencia de viaje y acercan los destinos del Mundo Maya a un mayor número de visitantes internacionales".

La incorporación del Tren Maya a Flix confirma que este proyecto continúa consolidándose en el mercado europeo

Por su parte, Óscar David Lozano, director general del Tren Maya, señaló que la alianza busca también redistribuir el flujo turístico hacia comunidades locales y fortalecer el turismo comunitario.

Feria Internacional de Turismo

Esta colaboración con Flix fue anunciada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en Madrid, España, donde México es el país invitado.

El comunicado precisó que el Tren Maya opera actualmente 20 servicios ferroviarios comerciales diarios y ha transportado 2 millones 150 mil pasajeros desde el inicio de operaciones, con un récord de 9 mil 844 personas en un solo día durante el periodo vacacional de invierno.

La Secretaría de Turismo mencionó que el acuerdo se complementa con la oferta del Grupo Mundo Maya que integra hoteles, parques y museos.

En diciembre pasado el Tren Maya cumplió dos años.

Historias recomendadas:

Con información de EFE | Secretaría de Turismo

LECQ