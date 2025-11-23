Último Pago del Bienestar: ¿Qué Apellidos Cobran la Pensión el 24 de Noviembre de 2025?

Que no se te pase, esta semana terminan los pagos de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad y mujeres de 63 y 64 años, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre. Por lo que si aún no recibes tu depósito, en N+ te decimos qué apellidos cobran este lunes 24 de noviembre de 2025.

Los depósitos a los beneficiarios de los programas del Gobierno de México concluirán el próximo 27 de noviembre, luego de que durante este mes se realizaron de manera escalonada y de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del derechohabiente.

Las dispersiones, cuyo monto depende directamente del programa al que estés inscrito, se realizan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar. Los recursos se pueden retirar en cajeros automáticos del Bienestar, así como en sucursales.

Aunque no fueron las únicas pensiones que concluyeron pagos, la semana pasada se completó la dispersión de recursos a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres del Bienestar.

¿Quiénes reciben pago de la Pensión del Bienestar el 24 de noviembre?

De acuerdo con el Calendario de la Secretaría del Bienestar, el lunes 24 de noviembre de 2025 le corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra "R". Aunque vale la pena recordar que entre el lunes y el jueves continuarán los pagos para las letras restantes del abecedario.

En tanto que el martes 25 le corresponderá el pago de la Pensión del Bienestar a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra "S".

Apellidos con R que cobran el 24 de noviembre

Rodríguez

Ramírez

Reyes

Ruiz

Romero

Rivera

Ramos

rojas

Ríos

Rosas

Rosales

Robles

Rangel

Rocha

Rubio

Rivas

Reséndiz

Román

Reyna

Rico

Romo

Rentería

Rendón

Roque

Rincón

Recuerda que no es necesario que retires el total del depósito que te hicieron de la pensión, los recursos pueden quedar seguros en la cuenta del Banco del Bienestar hasta que requieras disponer de ellos.

¿Dónde puedes utilizar la Tarjeta del Bienestar?

Una vez que se ha hecho el depósito del bimestre noviembre-diciembre de tu pensión, vale la pena que conozcas qué usos le puedes dar a la tarjeta del Banco del Bienestar. Tales como:

Pagar productos y servicios en comercios que tengan terminal bancaria

Disponer de dinero en efectivo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Realizar retiros en las ventanillas de las sucursales

