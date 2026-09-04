Someten a Guardias de Seguridad y Roban Constructora en Monterrey

Un grupo armado sometió y asaltó a un par de guardias de seguridad que custodiaban una constructora-bufete de obras, en la zona norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los presuntos delincuentes se llevaron vehículos, maquinaria y herramienta.

El robo generó el despliegue de autoridades sobre la calle Ocaso, a la altura de la calle Imsa. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, personas con armas de fuego llegaron a la constructora y sorprendieron a los guardias de seguridad cuando se encontraban en el interior de la propiedad.

Después de amarrarlos y apuntarles con sus pistolas, realizar el asalto y tomaron la maquinaria, herramienta y vehículos para luego darse a la fuga. De acuerdo con los hombres sometidos, los ladrones se llevaron consigo dos tractocamiones, maquinaria diversa y sus artículos personales.

El hecho fue reportado a las autoridades y minutos más tarde arribó al sitio personal de Fuerza Civil, quienes confirmaron el delito y aseguraron que los guardias se encontraban en buen estado de salud. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) también se movilizaron hasta la constructora para comenzar con las indagatorias.

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A pesar de que las autoridades rastrearon la zona en busca de los delincuentes armados, hasta la tarde del viernes no se reportó la detención de los presuntos ladrones, ni la recuperación de lo robado. Las indagatorias del asalto continúa por parte de los agentes de investigación.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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