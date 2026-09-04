Seguridad

Someten a Guardias de Seguridad y Roban Constructora en Monterrey

Los delincuentes armados se llevaron dos tractocamiones, maquinaria diversa y artículos personales de las víctimas

Fuerza Civil investiga robo en constructora en MonterreyFuerza Civil arribó a la constructora para investigar el robo. Foto: N+

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