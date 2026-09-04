Danna Yanina 'N': Cambian a la Jueza Ciria Mora del Caso Dafne

La jueza Ciria Mora dejará de llevar el proceso judicial de Danna Yanina "N" joven vinculada en el caso de Dafne. La noticia la dio a conocer el licenciado Carlos David Robles, quien informó a través de sus redes sociales que un nuevo juez estará a cargo del proceso.

También compartió que el recurso del amparo avanza favorablemente; además de confiar en que la apelación tendrá un resultado positivo, el litigante tiene la seguridad de que la nueva autoridad judicial actúe con imparcialidad y bajo condiciones de igualdad para su representante.

La jueza de control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

En audiencia, Mora González consideró que existen datos de prueba para presumir su probable participación en los hechos. Esta no es una sentencia condenatoria, sino parte de la etapa de investigación complementaria, la cual durará tres meses.