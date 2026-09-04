Seguridad

Danna Yanina 'N': Cambian a la Jueza Ciria Mora del Caso Dafne

Según el representante legal de la detenida, el recurso de amparo está avanzando favorablemente y confía en que la apelación del caso tenga un resultado favorable.

Danna Yanina 'N': Cambian a la Jueza Ciria Mora del Caso DafneDanna Yanina 'N': Cambian a la Jueza Ciria Mora del Caso Dafne. Foto: FGJ

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Danna Yanina 'N' y el caso Dafne: cambio de juez y avance positivo del amparo.

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