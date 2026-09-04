Seguridad

FGR Atrae Caso Zenyazen Escobar; Fue Hallado en Veracruz con Herida de Bala

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Fiscalía de la República ya está en contacto con su par del estado

FGR Investigará la Muerte del Diputado Zenyazen Escobar en VeracruzCuartoscuro

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El fallecimiento del diputado Zenyazen Escobar será investigado por la FGR.

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