FGR Atrae Caso Zenyazen Escobar; Fue Hallado en Veracruz con Herida de Bala

La Fiscalía General de la República lamentó el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García.

En su cuenta de X, indicó que "dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución".

La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución. — FGR México (@FGRMexico) September 4, 2026

Sobre el asesinato del diputado federal, la presidenta informó que la FGR ya está en contacto con la fiscalía de Veracruz. A su llegada a la Arena de San Luis Potosí, como parte de su gira por su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria dijo: "Es un evento triste pero hay que ver la causa antes de dar una opinión. La fiscalía podrá dar información".

Antes en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno del estado, Ricardo Ahued Bardahuil, adelantó que la investigación por la muerte de Escobar García será llevada por la Fiscalía de la República (FGR).

Detalló que la FGR atraería el caso para reforzar las investigaciones y agotar las líneas de investigación para esclarecer los hechos.

Cabe destacar que Ahued indicó que no se trató de un atentado, ya que su vehículo no tenía signos de una agresión externa y fue encontrado en el acotamiento. Además, confirmó que Escobar presentaba una herida por arma de fuego y que dentro del vehículo fue localizada una pistola.

Ahued señaló que, de acuerdo con los primeros indicios, no se habría tratado de un atentado, pues el vehículo no presentaba señales de una agresión externa.”

Los dictámenes periciales establecerán detalles de cómo se dio el fallecimiento del diputado federal de Morena, quien fue secretario de Educación en la gubernatura de Cuitláhuac García.

Mientras tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, lamentó lo ocurrido, y autoridades estatales han compartido sus condolencias.