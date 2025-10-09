Podcast Política Déjà Vu | La Caída del PRI: Carlos Salinas de Gortari, ¿Héroe o Villano?

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso habla sobre el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a propósito de la serie documental “PRI: Crónica del Fin”.

Y es que en este documental, dirigido por Denise Maerker y producido por N+Docs, protagonistas de la política reciente cuentan los eventos que llevaron a la caída del partido que por décadas controló todo el aparato del Estado.

Y uno de los protagonistas que robó cámara es precisamente Carlos Salinas de Gortari, quien dio una entrevista muy interesante.

¿Héroe o villano?

En este episodio, Fernanda Caso destaca todas las controversias a su alrededor: ¿acaso fue un gran estadista que llevó a México a abrirse al resto del mundo? ¿O un villano que dejó al país en la antesala de una de sus peores crisis? ¿Qué representa para el PRI? ¿Qué es mito y qué es historia?

Video: Podcast Política Déjà Vu con Fernanda Caso: Carlos Salinas de Gortari y la Caída del PRI

La periodista también habla en N+ Podcast Política Déjà Vu sobre la juventud del expresidente, como un prominente secretario de Programación y Presupuesto bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, pasando por el escándalo de presunto fraude en las elecciones de 1988, hasta las crisis que llevaron al fin del PRI: el asesinato de Colosio, la violencia política, el EZLN y el descalabro económico.

Además, Arturo Rodríguez, autor de “El regreso autoritario del PRI”, platica sobre el panorama que enfrenta este partido ante su falta de liderazgo e identidad. No te lo pierdas, da click aquí para escuchar el episodio.

