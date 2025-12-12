Podcast Política Déjà Vu | Virgen de Guadalupe ¿Cómo se Convirtió en Símbolo de Fe en México?

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso habla sobre la importancia de la Virgen de Guadalupe para miles de mexicanos creyentes.

Estos días, peregrinos de todo el mundo llegan a la Basílica de Guadalupe, para agradecer un año más y para pedir que la Virgen los acompañe en el que viene, con salud y trabajo. Pero ¿Cómo fue que la Virgen de Guadalupe llegó a convertirse en un símbolo tan fuerte en la cultura mexicana?

Noticia relacionada: ¿Cuántos Peregrinos Llegaron a la Basílica para Festejos de la Virgen de Guadalupe 2025?

Durante el Virreinato de la Nueva España, la Virgen de Guadalupe se volvió un símbolo importante para los criollos, que les permitió distinguirse de los españoles peninsulares: se había aparecido ante el indígena Juan Diego, en territorio americano, y su tez era morena. A mediados del siglo XVII, el Papa nombró a la Virgen de Guadalupe como patrona principal de la Nueva España y el arzobispo de México ordenó que se fijara el 12 de diciembre para su fiesta religiosa.

A la fecha, tiene una relación estrecha con la política. Como candidato del PAN, Vicente Fox levantó un estandarte de la Virgen al escuchar que los números auguraban su triunfo, y poco después fue a la Basílica, para agradecer.

De igual manera, la forma en que hablamos de ella hace eco en el nombre del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador en 2011: Morena. Y diferentes grupos sociales han resignificado lo que es para ellos: desde los migrantes al otro lado de la frontera hasta quienes la han adoptado en grupos cercanos a la narcocultura.

En este episodio, Fernanda Caso platicó con Patricia Moreno, maestra en Teología en la Universidad Iberoamericana, sobre la persistencia de la Virgen de Guadalupe. ¡No te lo pierdas!

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

