Caso Chihuahua Dejó al Descubierto la Presencia de Agentes Extranjeros: FGR

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó este jueves 28 de mayo de 2026 que la gobernadora de Chihuahua, Marú Campos, presentó un escrito en el que manifestó su indisposición para aportar información sobre el caso de la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad.

"Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora", refirió el vocero de la FGR. No obstante, añadió, ello no impide que la servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos.

La gobernadora de la entidad fue citada junto al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por el caso del descubrimiento de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, que, según la FGR, "dejó al descubierto la presencia de agentes extranjeros".

Caso Rocha y funcionarios sinaloenses

Sobre los avances de las indagatorias que realiza la FGR con respecto a los 10 ciudadanos de Sinaloa acusados por las autoridades estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico, Lara López señaló que cinco de ellos ya comparecieron y que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito.

Entre los exfuncionarios citados para comparecer se encuentran el gobernador, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y un presidente municipal, todos ellos con licencia.

El vocero de la FGR aclaró que ninguno de los 10 funcionarios sinaloenses cuenta con ficha de Interpol y que la información obtenida hasta el momento servirá para atender las líneas de investigación del caso.

AMP