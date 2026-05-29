Caso Chihuahua Dejó al Descubierto la Presencia de Agentes Extranjeros: FGR

La gobernadora de Chihuahua, Marú Campos, presentó un escrito en el que manifestó su indisposición para aportar información sobre el caso

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta FGR. Foto: FGRUlises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta FGR. Foto: FGR

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