Concluye Reunión de Sheinbaum con el Embajador de EUA, Ronald Johnson, en Palacio Nacional

Antes de las 13:00 horas de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en Palacio Nacional. En dicho encuentro hubo empresarios de ambos países.

Poco después de una hora y media, la reunión concluyó y el embajador estadounidense abandonó el recinto.

"Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países", publicó la mandataria vía la red social X.

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José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), calificó de positiva la reunión de empresarios de la American Chamber y el embajador de EUA con la mandataria.

Durante su conferencia matutina, la presidenta explicó que el encuentro sería con integrantes de la American Chamber, entre ellos empresarios estadounidenses con inversiones en México y mexicanos con inversiones en Estados Unidos.

Precisó que no se trata de una reunión bilateral convocada específicamente con el embajador, sino de un encuentro con empresarios al que Johnson acudirá como acompañante.

"Tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos de la American Chamber".

La reunión ocurre después de que Sheinbaum cuestionó la participación del embajador en la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro, acto que encabezó junto con el gobernador Mauricio Kuri. Señaló que esta actividad no contó con autorización del Gobierno federal para la cooperación en materia de seguridad.

Con información de Juan Pablo Narcia, N+

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