Política

Concluye Reunión de Sheinbaum con el Embajador de EUA, Ronald Johnson, en Palacio Nacional

En el encuentro asistieron representantes de empresas mexicanas y estadounidenses para abordar temas de interés económico entre ambos países

Ronald JohnsonReunión en Palacio Nacional. Foto: Presidencia

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