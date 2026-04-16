Rescatan a 16 Mujeres Víctimas de Presunta Trata de Personas en la Ciudad de Puebla

Este jueves 16 de abril de 2026 se dio a conocer el rescate de 16 mujeres, presuntas víctimas del delito de trata de personas en la colonia 20 de Noviembre de la ciudad de Puebla.

La localización de estas personas se dio durante la ejecución de una orden de cateo en el interior de un inmueble de la demarcación antes mencionada de la capital poblana.

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Rescatan a 16 mujeres víctimas de trata de personas en la colonia 20 de Noviembre de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, ejecutó un cateo por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y delitos contra la salud, en el municipio de Puebla.

El 15 de abril de 2026, a las 12:55 horas, personal ministerial dio cumplimiento al mandamiento judicial en el inmueble ubicado en la colonia 20 de Noviembre, identificado como punto de operación para la posible explotación sexual y distribución de narcóticos.

En el lugar se localizaron 16 mujeres que manifestaron laborar en el inmueble, por lo que fueron canalizadas para su atención y valoración como posibles víctimas del delito antes mencionado.

Detienen a Aladier “N” durante cateo en inmueble de la colonia 20 de Noviembre de Puebla

Durante la diligencia, fue detenida una persona identificada como Aladier “N”, de 34 años, quien intentó evadir la acción de la autoridad y a quien, tras una inspección, se le localizaron tres bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana.

FGR Catea Domicilio Presuntamente Vinculado a Trata de Personas en Puebla

Como resultado del cateo, el inmueble quedó asegurado y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos.

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Con información de N+

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