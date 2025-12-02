Despenalizan Aborto en Tlaxcala: La Interrupción del Embarazo Será Legal

La Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina obstáculos para acceder a la atención de la salud sexual y reproductiva en Tlaxcala. Por lo tanto, el aborto será legal en la entidad.

Este martes 2 de diciembre se dio a conocer que el pleno invalidó normas que obligaban a las víctimas de violencia familiar o sexual, a iniciar procesos legales antes de recibir atención médica.

Suprema Corte aprueba que mujeres tengan acceso libre al aborto en Tlaxcala

La determinación invalida las normas del Código Penal que criminalizaban totalmente el aborto, por ser parte de un sistema normativo.

SCJN Despenaliza Aborto en Tlaxcala, ¿En Qué Casos y Cómo Será el Proceso?

Esta tarde los ministros acordaron invalidar dichas normas que obligaban a las mujeres a pedir un permiso del Ministerio Púbico para recibir servicios médicos y proceder con la interrupción del embarazo.

¿En qué estados aún está penalizado el aborto?

En México, el aborto es legal en 25 estados. A continuación, te presento la lista de estados donde el aborto ha sido despenalizado oficialmente:

Ciudad de México (2007)

Oaxaca (2019)

Hidalgo (2021)

Veracruz* (2021)

Coahuila (2021)

Baja California (2021)

Colima (2021)

Sinaloa (2022)

Guerrero (2022)

Baja California Sur (2022)

Quintana Roo (2022)

Aguascaliente* (2023)

Jalisco (2024)

Puebla (2024)

Michoacán (2024)

Zacatecas (2024)

Estado de México (2024)

Chiapas (2024)

Yucatán* (2025)

Campeche (2025)

Chihuahua (2025)

Nayarit (2025)

Tabasco (2025)

Tlaxcala (2025)

Con información de SCJN

JAPR