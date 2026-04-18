Un Automóvil se Fue al Río Alseseca por Accidente en Puebla

La noche de este sábado 18 de abril se registró un accidente vial, que provocó la caída de un automóvil al río Río Alseseca en San Francisco Totimehuacan, Puebla.

Personal de Protección Civil Municipal acudió al llamado de auxilio luego de que el vehículo salió del camino en la 13 Poniente y 7 Sur de la junta auxiliar.

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Sobreviven ocupantes de un automóvil que se fue al río en San Francisco Totimehuacan

El auto afectado se precipitó la Rivera del Río, por lo que se implementaron acciones de búsqueda de personas afectadas, pero la unidad fue abandonada tras el accidente.

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No se reportaron lesionados, y no se han determinado las causas del accidente. Se desconoce el número de personas que circulaban a bordo de la unidad cuando salió del camino.

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Con información de N+

JAPR