Volcadura de Tráiler en Autopista Puebla-Orizaba Provoca Cierre Total y Tráfico Paralizado

La mañana de este 27 de febrero se registró un fuerte accidente sobre la Autopista Puebla-Orizaba con dirección a Veracruz, la volcadura de un tráiler provocó el cierre total en el tramo de Acatzingo - Cd. Mendoza altura del kilómetro 236.

Un tractocamión que remolcaba una caja terminó sobre uno de sus costados en el carril de baja cuando intentaba dar la vuelta, lo que causó que el material que transportaba quedara regado en la vialidad.

Testigos del incidente dieron aviso al número de emergencias para poder auxiliar al conductor, de quien hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribaron al sitio para abanderar la escena del accidente por lo que el paso quedo parcialmente cerrado.

A pesar de que los vehículos podrían transitar con cautela a ambas direcciones, minutos después la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza fue cerrada en su totalidad por labores de retiro de la unidad siniestrada.

La Guardia Nacional de Carreteras también fue notificada de los hechos por lo que recomendó a los automovilistas a tomar vías alternas para no afectar la llegada a sus destinos.

Autopista México-Puebla cerrada por manifestación en la caseta de San Marcos

Se reporta el cierre de circulación en la Autopista México-Puebla en la plaza de cobro de San Marcos debido a la presencia de manifestantes.

Este viernes 27 de febrero, Capufe dio a conocer que un grupo de personas se encuentra bloqueando ambos sentidos de la vialidad por lo que exhorta a los automovilistas a tomar las respectivas desviaciones y en caso de ser posible tomar vías alternas para evitar la zona.

Hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre el motivo de esta manifestación, sin embargo, se sabe que la Autopista México-Queretaro también presenta un bloqueo por esta causa.

