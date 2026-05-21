Cae Sujeto por Trata de Personas en Tlaxcala; La Víctima Había Sido Explotada en Varios Estados
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Arturo "N" fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala en el municipio de Acuamanala por el delito de trata de personas.
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La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala logró la detención de Arturo "N" por el delito de trata de personas ocurrido en agravio de una mujer, misma que fue explotada en diferentes estados de la República Mexicana.
De acuerdo con la investigación, desde el año 2008 la víctima fue abusada bajo engaños por el hoy detenido, mismo quien la trasladó a los estados de Tabasco, Guanajuato y Puebla para cometer este delito.
Arturo "N" detenido por trata de personas en Acuamanala, Tlaxcala
Gracias a trabajos de inteligencia y un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Acuamanala, elementos de la Policía de Investigación lograron la detención de Arturo "N".
La Fiscalía de Tlaxcala recordó a la ciudadanía que denunciar puede marcar la diferencia y ayudar a proteger a más personas. En caso de tener información o detectar alguna situación sospechosa, acércate a las autoridades.
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Pedro "N" permanecerá en prisión por más de 13 años por abuso en agravio de una adolescente en Puebla
Gracias a la resolución judicial, Pedro "N" permanecerá en prisión por le delito de abuso en agravio de una adolescente por hechos ocurridos en el municipio de San Andrés Calpan, Puebla.
El Ministerio Público presentó los datos de prueba, testimonios y dictámenes periciales en donde se acreditó que la víctima fue abusada por el hoy sentenciado; De acuerdo a las investigaciones, Pedro "N" mantuvo contacto y convivencia con la
víctima, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad y minoria de edad.
Esta conducta derivó en la integración de la carpeta de investigación y el posterior ejercicio de la acción penal por parte
de la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, la autoridad judicial impuso a Pedro "N" una pena de 13 años 9 meses de prisión, además de multa económica, suspensión de derechos civiles y políticos, así como el pago por concepto de reparación del daño moral, dejando a salvo los derechos de la víctima para su ejecución correspondiente.
El órgano jurisdiccional determinó que la sentencia condenatoria quedará firme, ordenando su cumplimiento conforme a derecho.
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Con información de N+
MCS